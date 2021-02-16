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iPhone用了6代才知「時鐘小巧思」 引網友集呼：搶票超好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友不經意發現iPhone的時鐘APP竟暗藏小巧思，讓他忍不住發文驚呼，「有人跟我一樣現在才知道的嗎？」貼文引起千名網友回覆。圖擷自爆廢公社公開版
一位網友不經意發現iPhone的時鐘APP竟暗藏小巧思，讓他忍不住發文驚呼，「有人跟我一樣現在才知道的嗎？」貼文引起千名網友回覆。圖擷自爆廢公社公開版

一位男網友日前在臉書社團貼出手機截圖，驚訝地向大家分享，用了6個世代的iPhone，今天才偶然發現竟然暗藏時鐘APP的小小巧思，讓他忍不住PO文笑問，「有廢友跟我一樣嗎？」貼文曝光後，引起網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「用了6個世代iPhone，今天偶然發現，時鐘APP的『秒針』竟然會動！Wow～～～」，他也忍不住笑虧，「有廢友跟我一樣都沒發現嗎？告訴我我並不孤單」。

貼文曝光後，引起網友熱議，大家紛紛留言「用了N年！哈哈剛剛才發現+1」、「我還特地點回去看了一下居然是真的」、「哈...馬上關掉轉去看，真的有耶～」、「我居然現在才知道，太慚愧了」、「太酷了吧！居然真的會動」。

還有網友親曝時鐘APP的妙用，「上班都看這個壓秒打卡XD」、「忘記多久前就知道了，要搶購東西、掛號，就靠它！」、「搶票特別好用！行事曆也是當天的日期喔～～」

爆廢公社 iPhone

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