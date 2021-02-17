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Starlink透過12GHz頻段擴大服務 衛星網路服務業者反對

聯合新聞網 / 楊又肇

由Dell創辦人Michael Dell與Dish Network投資的衛星網路服務業者RS Access，稍早與亞馬遜旗下衛星網路服務Kuiper Systems攜手，將抵制SpaceX旗下Starlink衛星網路服務計畫以12GHz頻段擴大應用規模的作法。

依照Starlink日前向美國FCC遞交文件顯示，將藉由12.2至12.7GHz之間頻段擴大其衛星網路服務應用規模，但包含RS Access、Kuiper Systems在內衛星連網服務業者均對此表示反對，強調12GHz頻段不應被特定業者獨佔使用，認為Starlink可藉由其他頻譜資源擴大業務發展。

在此之前，FCC計畫以12GHz頻段作為未來5G網路擴展資源，同時也也討論能否以頻譜資源共享方式，讓非對地靜止固定的衛星服務 (NGSO FSS)與多通道視訊數據分發服務 (MVDDS)能共同透過12GHz頻段運作。

不過，Starlink在去年7月便向FCC說明12GHz頻段應用重要性，同時也提及頻譜相鄰可能產生訊號干擾問題，因此希望能保留使用12GHz頻段。但若Starlink擴大藉由12GHz頻段運作服務，意味將會讓其他同樣藉由12GHz頻段提供連網服務受影響，因此其他業者才會對Starlink提出申請反彈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Starlink SpaceX

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