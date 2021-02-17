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「不想淪為代工廠身分」消息指蘋果曾短暫與NISSAN洽談車輛合作事宜

聯合新聞網 / 楊又肇

NISSAN社長暨執行長內田誠日前說明2020財年第三季財報時，曾透露希望透過外部合作方式與有經驗的公司共同打造電動車產品。而在金融時報後續相關報導中，更指稱蘋果曾與NISSAN進行短暫洽談，但因為雙方在品牌問題產生分歧，因此最終未能進入雙方高層討論階段。

不過，NISSAN營運長Ashwani Gupta在後續回應則表示並未與蘋果進行洽談，同時也說明不會改變本身製造車輛方式，強調所有設計、開發及生產車輛都會以NISSAN名稱製作。

Ashwani Gupta的回應內容，實際上也呼應車廠與科技業者合作時的堅持，亦即不想淪為代工廠商身分，因此不會像手機業者過去為了取得更多技術資源，願意與Google等廠商合作。

在此之前，市場原本傳出韓國現代汽車集團原本與蘋果進行洽談，但過程中也擔心讓現代品牌淪為代工廠商定位，因此選擇以Kia品牌與蘋果合作。但最終則是因為消息提前對外曝光，因此蘋果後續中止與現代繼續洽談車輛合作事宜

目前不確定蘋果後續是否仍計畫與現代繼續合作，或是準備轉向先與其他車廠合作車輛產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 Nissan 蘋果 現代汽車

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