再度「回家」 Pat Gelsinger正式成為Intel新任執行長

今年1月中旬確認現任執行長Bob Swan將退任，並且轉由過去曾在Intel任職多年，後續分別在EMC、VMware帶領發展的Pat Gelsinger接手成為新任執行長後，Intel宣布新人事異動從即日起生效。

從2018年自上一任執行長Brian Krzanich接掌職位，並且從原本臨時執行長身分轉為正式執行長身分的Bob Swan，最早是在2016年10月加入Intel擔任財務長，相較過往Intel執行長透過選拔方式決定人選方式，不具備研發相關背景的Bob Swan幾乎是在臨危任命情況下接掌帶領Intel發展。

目前轉由Pat Gelsinger接任成為Intel新執行長，同時也意味接下來Intel將會更著重技術層面提升發展，預期會在製程技術精進投入更多資源，另一方面也可能如市場預期，將把部分處理器尋求外部代工資源協助，以利將更多發展重心聚焦在製程技術與架構設計精進。

在先前對內說明中，Pat Gelsinger表示Intel應用旗下7nm製程技術的主要處理器產品預計會在2023年生產，同時也透露接下來特定產品將會擴大委外代工，但並未透露具體細節。

而在稍早對外談話內容中，Pat Gelsinger則強調會讓Intel站上科技領先地位，並且堅信Intel有足夠科技研發資源，同時也有充分核心DNA成為未來科技領導者，同時本身也將以一名具有極客 (geek)熱情的科技人帶領Intel持續前進。

為了讓更多人回顧Pat Gelsinger過去在Intel的經歷，Intel更特別製作一組知識圖表，藉此說明這位過去曾在Intel任職超過30年，並且推動80486處理器設計，同時成為Intel第一任技術長，更與Intel有相當淵源關係的新任執行長背景。

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