AWS、微軟、Google、華為與Mozilla共同成立Rust基金會

亞馬遜旗下雲端服務AWS，以及微軟、Google、華為與Mozilla日前宣布成立Rust基金會，預計在未來兩年時間內投入100萬美元資金，藉此支撐以開源形式提供使用的Rust程式語言。

Rust程式語言是由Mozilla主導開發，並且以開源形式提供使用的程式語言，原本是Mozilla員工Graydon Hoare個人打造項目，在2009年轉由Mozilla支持發展，並且在2010年對外公開，並且在2011年完成設計，第一個正式版號編譯器則是在2012年1月釋出，至於1.0版本則是在2015年5月15日公布。

雖然是由Mozilla主導，但Rust程式語言實際上還是藉由線上社群支持者共同發展，而先前用於Firefox的Servo網頁瀏覽器排版引擎，以及相關編譯器均以Rust程式語言編寫而成。

在語法設計上，Rust程式語言原則上與市場常用的C或C++程式語言相近，但在語義使用部分則採用不同方式，本身設計目標是讓透過網頁存取內容，以及讓服務端與遠端伺服器溝通變得更簡單，並且著重資料傳輸安全性、記憶體組態，以及多工協同處理特性，整體執行效能則會比C++慢一些。

此次由AWS、微軟、Google、華為，以及Mozilla共同宣布成立Rust基金會，原因在於Mozilla去年因為疫情影響，導致必須大量裁減全球人力、精簡組織架構，以利維持運作，使得部分原本發展項目面臨中止，或是像Servo引擎轉由Linux基金會繼續發展，而此次與眾多業者共同成立基金會，便是希望能讓Rust程式語言能繼續發展。

而藉由支持以開源形式使用的Rust程式語言，同時也意味AWS、微軟、Google與華為也將持續在開源支持投入更多資源。

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