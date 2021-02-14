快訊

春節何處去？3大橫貫公路加蘇花改 過年一次玩透透

大年初三別傻傻睏到飽 專家教你聰明開運

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

聯合新聞網 / 楊又肇

報導指稱，包含微軟、Google、Qualcomm在內公司對於NVIDIA收購Arm似乎有意見，並且向美國、歐盟、英國與中國等地區監管機構表明擔憂。

即便NVIDIA執行長黃仁勳在多次對外聲明裡，均表明將維持Arm獨立運作與開放授權運作模式，並不會刻意限制或拒絕授權。

由於Qualcomm目前主要仰賴Arm提供半客製化設計方案製作處理器產品，而包含Google、微軟等業者均傳出計畫以Arm架構打造客製化處理器，因此未來若Arm授權方式改變，勢必會對這些廠商產生影響，因此對於NVIDIA收購Arm事宜感到擔憂。

以市場看法認為，NVIDIA同樣藉由Arm架構打造處理器，加上本身具備高度顯示晶片設計能力，同時目前在人工智慧運算模式提供不少應用技術，尤其藉由顯示卡進行異構運算加速的設計，更成為目前主流運算模式，因此也讓監管機構關注NVIDIA是否因此在處理器及顯示卡方面形成壟斷。

目前英國與歐盟監管機構單位表示，將會透過持續聽取更多反對意見，不僅只是聆聽微軟、Google及Qualcomm陳述內容，並且將針對NVIDIA收購Arm是否構成壟斷進行深入調查

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 NVIDIA Arm

延伸閱讀

傳微軟欲收購Pinterest 洽談未達共識遭拒

Nvidia GeForce NOW雲端遊戲平台 支援Chrome、Apple M1 Mac ！

NVIDIA確認今年度GTC 2021維持線上舉辦 同時延後至4月展開

Google針對Android TV釋出介面更新 更貼近Google TV設計

相關新聞

傳微軟欲收購Pinterest 洽談未達共識遭拒

相關消息指稱，微軟在近幾個月內曾與以圖像導向的興趣分享社群服務Pinterest進行接洽，討論由微軟出資收購的可能性。

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

報導指稱，包含微軟、Google、Qualcomm在內公司對於NVIDIA收購Arm似乎有意見，並且向美國、歐盟、英國與中國等地區監管機構表明擔憂。

AWS、微軟、Google、華為與Mozilla共同成立Rust基金會

亞馬遜旗下雲端服務AWS，以及微軟、Google、華為與Mozilla日前宣布成立Rust基金會，預計在未來兩年時間內投入100萬美元資金，藉此支撐以開源形式提供使用的Rust程式語言。

PayPal表示目前不打算購買加密貨幣 但考慮投資相關交易機制服務

就在Tesla斥資15億美元購買比特幣後，與Tesla執行長Elon Musk有淵源關係的PayPal，稍早由財務長John Rainey表示即便在加密貨幣技術看見巨大發展潛能，目前並未打算直接購買加密貨幣進行「投資」，而更傾向將資金放在配合加密貨幣運作使用的平台服務。

虧損幅度縮減 餐飲外送服務依然成為Uber重要營收

Uber稍早公布2020財年第四季財報結果，其中顯示透過Uber服務預約搭乘服務比例仍受疫情影響，相比去年同期足足下滑50%，但透過Uber EATS服務使用的餐飲外送服務營收則比去年同期增加130%，維持成為Uber目前重要營收來源。

報導指稱美國新任政府團隊 將暫緩要求TikTok在美業務拆分事宜

華爾街日報報導指稱，目前美國政府在新任總統拜登上任之後，將暫緩要求TikTok拆分在美國境內營運事業，而就白宮國家安全會議發言人Emily Horne回應說法，表示目前正研擬保護美國境內資訊安全作法，其中包含針對中國軟體服務在美國境內營運所造成風險，並且說明將會在未來幾個月內進行此類風險進行研究。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。