NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

報導指稱，包含微軟、Google、Qualcomm在內公司對於NVIDIA收購Arm似乎有意見，並且向美國、歐盟、英國與中國等地區監管機構表明擔憂。

即便NVIDIA執行長黃仁勳在多次對外聲明裡，均表明將維持Arm獨立運作與開放授權運作模式，並不會刻意限制或拒絕授權。

由於Qualcomm目前主要仰賴Arm提供半客製化設計方案製作處理器產品，而包含Google、微軟等業者均傳出計畫以Arm架構打造客製化處理器，因此未來若Arm授權方式改變，勢必會對這些廠商產生影響，因此對於NVIDIA收購Arm事宜感到擔憂。

以市場看法認為，NVIDIA同樣藉由Arm架構打造處理器，加上本身具備高度顯示晶片設計能力，同時目前在人工智慧運算模式提供不少應用技術，尤其藉由顯示卡進行異構運算加速的設計，更成為目前主流運算模式，因此也讓監管機構關注NVIDIA是否因此在處理器及顯示卡方面形成壟斷。

目前英國與歐盟監管機構單位表示，將會透過持續聽取更多反對意見，不僅只是聆聽微軟、Google及Qualcomm陳述內容，並且將針對NVIDIA收購Arm是否構成壟斷進行深入調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》