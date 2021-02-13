PayPal表示目前不打算購買加密貨幣 但考慮投資相關交易機制服務

就在Tesla斥資15億美元購買比特幣後，與Tesla執行長Elon Musk有淵源關係的PayPal，稍早由財務長John Rainey表示即便在加密貨幣技術看見巨大發展潛能，目前並未打算直接購買加密貨幣進行「投資」，而更傾向將資金放在配合加密貨幣運作使用的平台服務。

John Rainey的說法，實際上也與目前PayPal對於加密貨幣的看法相符。

在此之前，PayPal已經允許使用者透過服務購買、持有，以及出售加密貨幣，支援加密貨幣包含比特幣、乙太幣、萊特幣，或是比特幣現金，甚至也開放使用者透過支援PayPal服務的購物網站以加密貨幣進行交易。

而PayPal本身也計畫在今年推出自有加密貨幣Venmo，藉此推動加密貨幣使用需求，同時也能推廣加密貨幣買賣交易的金流模式，並且透過提供交易服務獲利。

雖然市場看法建議科技業者能跟進相同作法，甚至認為一旦蘋果跟進購買比特幣或其他加密貨幣，將有助於加密貨幣交易機制擴大發展，但也有看法認為科技業者多半仍對加密貨幣持觀望態度，因此短時間仍難以吸引更多業者加入競購加密貨幣。

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