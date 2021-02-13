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傳微軟欲收購Pinterest 洽談未達共識遭拒

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，微軟在近幾個月內曾與以圖像導向的興趣分享社群服務Pinterest進行接洽，討論由微軟出資收購的可能性。

不過，金融時報取得消息表示，目前此項洽談已經終止，雙方似乎未能達成收購共識。

而有興趣對Pinterest進行收購，或許意味微軟準備打造全新線上社群服務，或是有意讓原本採用AWS雲端服務的Pinterest改用微軟旗下Azure服務平台。

Pinterest創立於2010年，本身服務是以圖像為導向，讓使用者能透過特定興趣、主題分享內容，同時可透過拼圖佈局形式介面讓使用者持續捲動瀏覽。在2020年第四季時，Pinterest的每月活躍使用人數增加至4.59億人，相比前一年同期增加37%，主因受到新型冠狀病毒疫情影響，使得更多人透過Pinterest服務觀看他人分享內容。

目前Pinterest整體觀看使用流量僅次於Facebook、YouTube、俄羅斯社群服務VKontakte，以及Twitter。許多人會藉由Pinterest服務關注目前流行內容，或是特定興趣項目，藉此學習諸如服飾穿搭、美妝技巧，以及居家裝飾等，因此也讓Pinterest市值累積達510億美元。

微軟在此之前也有意收購TikTok，但最後遭字節跳動拒絕，但在更早之前收購LinkedInGitHub，甚至在遊戲內容方面收購Minecraft開發商Mojang Studios，或是收購擁有id Software、Bethesda Softworks等遊戲工作室的ZeniMax，幾乎都沒有受到太大阻礙。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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