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虧損幅度縮減 餐飲外送服務依然成為Uber重要營收

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber稍早公布2020財年第四季財報結果，其中顯示透過Uber服務預約搭乘服務比例仍受疫情影響，相比去年同期足足下滑50%，但透過Uber EATS服務使用的餐飲外送服務營收則比去年同期增加130%，維持成為Uber目前重要營收來源。

不過，即便Uber目前仍呈現虧損狀態，但從去年第四季虧損為9.68億美元的情況，相比去年同期虧損為11億美元，同時在2020年全年虧損為67.7億美元，比起2019年全年虧損達85.1億美元的情況，顯然在虧損幅度出現縮減，至少約降低20%比例虧損幅度。

依照Uber公布數據，去年第四季透過Uber預約叫車服務產生營收為67.9億美元，而透過Uber EATS服務產生營收則達100.5億美元。同時去年第四季更宣布以11億美元價格收購酒類商品外送服務Drizly，未來將併入Uber EATS服務，但依然會保留品牌獨立運作，並且與Uber EATS服務連動。

目前與Uber EATS服務合作餐飲業者超過60萬家，同時除了提供餐飲外送服務，目前Uber EATS服務也提供生鮮雜貨配送，例如在台灣地區便與全聯等零售通路合作，而在墨西哥地區也藉由收購Cornershop進軍生活雜貨配送服務，甚至在加拿大地區更與H&M合作服飾商品外送業務。

Uber EATS服務現在依然是Uber最大營收來源，在收購同性質的餐飲外送服務Postmates之後，目前Uber EATS服務已經在美國境內成為第二大規模的餐飲外送業者，僅次於第一大規模的DoorDash。

除了透過Uber EATS服務增加整體營收，目前Uber推行的會員制度如Uber EATS Pass、Uber Pass，以及簡化用戶付費方式等設計，同樣也讓Uber旗下服務營收成長。

而為了避免虧損擴大，Uber先前已經先後精簡旗下業務結構，包含將旗下自動駕駛技術業務轉售給Aurora Innovation，但強調並未放棄自動駕駛服務發展，未來將會透過外部技術合作方式，讓使用者能透過Uber服務平台預約自駕車輛搭乘。

此外，過去投入發展的空中載具搭乘業務，目前也轉由新創業者Joby Aviation接手經營，藉此降低非必要的虧損支出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 生鮮 疫情

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