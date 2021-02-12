報導指稱美國新任政府團隊 將暫緩要求TikTok在美業務拆分事宜

華爾街日報報導指稱，目前美國政府在新任總統拜登上任之後，將暫緩要求TikTok拆分在美國境內營運事業，而就白宮國家安全會議發言人Emily Horne回應說法，表示目前正研擬保護美國境內資訊安全作法，其中包含針對中國軟體服務在美國境內營運所造成風險，並且說明將會在未來幾個月內進行此類風險進行研究。

這樣的情況下，似乎也顯示隨著拜登進駐白宮的新任行政團隊並未直接延續過去川普團隊所作決策，因此也讓TikTok在美國境內業務必須被拆分，甚至將由甲骨文、Walmart等美國業者接手的情況有轉機，另一方面也可能讓日前華為等中國業者因為美國技術出口禁令產生影響獲得改善。

在此之前，華為創辦人任正非在近期一場對外座談中表示，希望能與拜登進行對談，同時也透露願意與美國分享5G技術資源，更強調華為並不會放棄手機業務發展，因此希望換上全新團隊的美國政府能重新調整限令，避免因為政治因素影響中國與美國之間的科技技術發展。

過去川普團隊基於國家安全考量，接連向中國業者發出禁令，同時也限制中國業者提供服務、軟體在美國境內運作，包含華為、中興、DJI、中芯國際等業者均先後受到技術出口禁令影響，而TikTok、WeChat等服務也被指稱涉及危及資訊安全，因此被列入禁止下載名單內。

不過，WeChat後續以違反人民言論自由，成功讓法院裁定美國政府違憲之後，使得WeChat得以維持在美國境內提供下載使用，而TikTok也藉由WeChat裁決結果得以暫緩在美國境內被禁止下載使用危機。

拜登正式成為美國新任總統之後，不少人都在觀望新任政府團隊對中國是否仍維持既有對立作法，或是會採取更具彈性方式維持互動，而美國政府後續作法顯然也將影響日後中、美兩邊商業與科技發展模式。

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