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SpaceX的衛星連網服務對外開放預訂 台灣地區預計2022年開通

聯合新聞網 / 楊又肇
▲輸入台灣地區地址，就會顯示Starlink預計在2022年於台灣提供網路覆蓋服務
▲輸入台灣地區地址，就會顯示Starlink預計在2022年於台灣提供網路覆蓋服務

目前已經在美國提供部分用戶體驗測試的衛星連網服務Starlink，稍早由SpaceX宣布開放申請預訂，只要先支付99美元訂金即可預定全套價值499美元的衛星網路路由器，而除了開放美國境內用戶申請之外，目前也接受台灣地區用戶申請，只是預定開通時間會在2022年。

從目前來看，似乎只要是Tesla有駐點銷售地區就能申請使用Starlink衛星連網服務，畢竟以衛星運作模式來看，只要在全球各地區可順利接受衛星訊號地區就能藉由Starlink服務連接上網。

依照Starlink公布資訊，旗下服務除了搭配全套以499美元計費的衛星網路路由器設備使用，還必須額外支付每月99美元的網路連接費用，至於網路傳輸速度將依照當下連接環境介於50Mbps到150Mbps，延遲表現則在20毫秒至40毫秒左右，大致與一般4G LTE網路連接表現相近，但好處是不受一般4G網路基地台建置地點與訊號覆蓋範圍影響，只要是在衛星訊號可達之處都能上網 (但是在地下室等環境可能就無法順利連接)。

從實際操作顯示，使用台灣地址與台灣地區核發信用卡確實可順利申請，但部分地址可能需要配合使用Plus Code編碼方式才能順利輸入 (編按：可透過Google Maps輸入自家地址，在搜尋結果欄位中就能找到Plus Code編碼)，同時完成申請後，即可發現台灣地區預計會在2022年開通服務。

另外，SpaceX也表示目前開通服務時間僅為預定，實際上線時間可能會更晚，因此使用者也能在此之前選擇取消，並且申請全額退款。

▲目前在Starlink官網輸入個人電子郵件與服務預計使用地址，即可開始進行申請
▲目前在Starlink官網輸入個人電子郵件與服務預計使用地址，即可開始進行申請

▲輸入個人資料、信用卡等內容，即可完成申請，之後若改變心意也能在服務正式上線之前申請全額退款
▲輸入個人資料、信用卡等內容，即可完成申請，之後若改變心意也能在服務正式上線之前申請全額退款

目前SpaceX已經向美國FCC遞交申請電信營運業者經營執照，更早之前也已經獲得英國、德國、澳洲等地區監管機構批准，此次透露將在2022年於台灣地區提供服務，預期也會向台灣NCC遞交申請文件，藉此成為在地提供電信服務營運業者之一。

除了提供衛星網路服務，Starlink更準備提供包含VoIP網路通訊功能、緊急通話功能，以及針對低收入用戶補貼計畫，但目前還是以網路連線服務運作為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 基地台 澳洲

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