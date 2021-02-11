NISSAN透露與蘋果合作有高度興趣 未來加速電動車發展計畫

在疑似因為合作消息被提前公布，導致蘋果目前中止與現代繼續洽談車輛產品合作事宜，同時也讓現代對外否認與蘋果合作之後，NISSAN (日產)在公布2020財年第三季財報時，由執行長內田誠透露與蘋果合作車輛產品的可能性。

不過，NISSAN隨後並未對此作任何回應，因此也不確定NISSAN是否準備與蘋果洽談合作。

依照內田誠的說明，未來將會依循「NISSAN NEXT」計畫進行企業結構再造，其中包含新車規劃、財務模式重新調整，並且計畫在2050年實現碳中和目標，因此將會持續強化旗下電動車技術發展，並且積極投入增加公司品牌價值的發展可能。

而在相關作法中，內田誠透露將會透過對外合作與協作關係，並且與有技術經驗的公司進行合作，但並未透露是否與蘋果進行合作洽談。

▲NISSAN社長暨執行長內田誠

在此之前，市場傳出現代已經與蘋果洽談車輛產品製作，其中除了將以現代針對電動車打造的E-GMP底盤為設計，並且將由現代旗下Kia品牌於美國境內生產車輛。同時除了與現代洽談合作，蘋果接下來也可能與通用汽車、PSA集團等車輛業者合作，甚至也傳出蘋果與日系車輛品牌進行合作洽談。

但在現代與蘋果之間的合作洽談似乎已經中止，同時現代目前也開始對外否認與蘋果合作，或許也會讓接下來與蘋果洽談合作的車廠對此更為低調，包含HONDA (本田)、MAZDA (馬自達)均未對市場傳聞作回應，而MITSUBISHI (三菱)更強調市場傳聞不實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》