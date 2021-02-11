一加共同創辦人在英國成立「Nothing」 目標打造更具智慧的連網裝置

去年離開一加 (OnePlus)之後，一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)選擇在英國倫敦成立新創公司「Nothing」，並且將以打造智慧連網裝置應用生態為發展目標，首款產品則是真無線耳機。

而在接受彭博新聞採訪時，裴宇表示會從簡單裝置開始做起，因此從目前在市場也開始普及使用的真無線耳機為出發，在未來一年內將會持續打造更多產品，並且讓不同產品間可以相互溝通。

從裴宇的說法，顯示「Nothing」不會像小米等品牌以手機產品為發展核心，而是會打造適用於任何手機產品的物聯網應用生態。不過，除了初期提到的真無線耳機，裴宇並未更具體透露「Nothing」接下來預計打造產品細節。

▲裴宇 (Carl Pei)

目前「Nothing」已經從Alphabet的風險投資機構GV (前身為Google Ventures)獲得1500萬美元投資，同時也獲得有iPod之父稱謂、NEST創辦人Tony Fadell，以及包含著名YouTuber、電影製作人與368創意空間創辦人Casey Neistat投資。

另外，「Nothing」也獲得Reddit執行長Steve Huffman與Twitch共同創辦人林士斌 (Kevin Lin)資金贊助，其他贊助者更包含Web Summit創辦人Paddy Cosgrave、PCH創辦人暨執行長Liam Casey與Product Hunt執行長Josh Buckley。

如果沒意外的話，「Nothing」日後發展應該會類似過去NEST打造家用連網裝置，但預期也會比照小米擴大更多元產品發展，至於是否會採取一加將一款產品效能及使用體驗發揮極致的作法，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》