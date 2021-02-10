家長注意！韓網紅吃「面膜剪刀」 ELSAGATE入侵吃播界疑針對兒童

不少家長會容許子女觀看YouTube影片，寓學習於娛樂，不過網上資訊眾多，一不小心隨時墜入陷阱。2016年YouTube曾爆出ELSAGATE（愛莎門）事件，有人以深受兒童喜愛的卡通人物如「Peppa Pig」或「Elsa」作為主角，以卡通風格製作出含有暴力或令人不安的影片，引起大眾關注。

YouTube其後推出兒童專用的影片程式《YouTube Kids》應對，不過有網友卻發現，近日1個名為「DONA도나」的YouTube頻道，疑複製ELSAGATE的手法，再以吃播（Mukbang）或聲音顱內高潮（ASMR）為主打、風格與兒童卡通影片極為相似的惡意影片出現，而且觀看次數短時間內暴漲，令網友質疑背後牽涉集團操縱的牟利行為。

近日有台灣網友於PTT討論區以「Elsagate重出江湖!?」為題發文，指發現韓國1個名為「DONA도나」的YouTube頻道疑為Elsagate的翻版，呼籲一眾家長小心。該頻道的百多條影片大多以兒童為目標觀眾，片段的顏色風格鮮艷繽紛，而且片中人一般沒有對白，只有誇張的動作及聲效，容易引起兒童注意，同時能融入一般兒童影片中魚目混珠。

這也是最危險的地方，「DONA도나」頻道的影片暗藏大量詭異及容易令人不安的內容。142條影片中，穿着鮮明顏色衣服的女子不時進食各種以顏色分類的食物，但食物造型卻並非一般「零食」，而是與生活中各種不能食用，或是容易造成危險的物品，如巧克力造型的剪刀，果凍造型的面膜、甚至是橡皮糖造型的眼珠等。即使成人觀看該類影片，也會感到莫明心寒，遑論意外看到影片的小朋友們。

「DONA도나」頻道的影片暗藏大量詭異及容易令人不安的內容，風格卻扮成針對兒童的影片，令家長非常擔心。（YouTube截圖）

專門分析社交平台的Blogger「YongPa（용팍）」曾指出，「DONA도나」利用YouTube的年齡設定漏洞，報稱目標觀看對象為成人，以避過審查或限制兒童觀眾等規定，實則卻製作針對兒童的內容，從以獲得廣告收益，直指「DONA很擅長遊走在違禁線邊緣」。

由於YouTube的演算法會為觀眾推介風格及內容相似的影片，有網友認同「DONA도나」正利用相關漏洞，扮作兒童影片以騙取點擊率及賺取廣告收益。亦有人質疑事件背後牽涉集團操縱，稱該頻道原本上載打機內容的影片，後來風格突轉，觀看人數便突然飆升，至今總觀看次數甚至已超過100億。

後來更有網友爆料，指「DONA도나」頻道的演員曾經於另一爭議頻道「BORAM TUBE」中出現，加上兩個頻道同樣報稱位於美國，認為集團操縱的說法不脛而走。「BORAM TUBE」影片以1名韓國女童為主角，曾製作多條模擬但牽涉不當內容的影片，例如女童會偷偷駕駛、扮作偷錢或懷孕分娩等，曝光後遭大批家長檢舉。女童的父母其後遭當地家庭法院懲處，部分影片亦遭下架。

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文章授權轉載自《香港01》