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Tesla斥資15億買入比特幣 未來還能用比特幣買車

聯合新聞網 / 楊又肇

CNBC電視台報導指稱，Tesla日前已經斥資15億美元購買比特幣，同時也確定未來將接受以比特幣作為交易支付選項。

事實上，Tesla執行長Elon Musk本身對於比特幣等加密貨幣有相當高的支持熱情，甚至在近期推文更是大讚「狗狗幣」，而讓此款加密貨幣短時間走紅，進而讓此款加密貨幣市值飆漲至90億美元。

加上近年比特幣價值持續上漲，因此在此時以Tesla名義用15億美元買進比特幣，或許也是為了讓Tesla能有額外營收成長機會。另一方面，接受消費者透過比特幣進行交易支付選項，顯然是為了吸引更多持有加密貨幣的消費者購車，藉此擴展不同消費族群市場。

而在遞交給美國證券交易委員會 (SEC)的文件中，顯示Tesla斥資15億美元購買比特幣，主要是為了分散手中現金，並且取得最大化的現金投資報報酬率。

不過，目前Tesla並未公布具體開放以比特幣交易時間，但有可能成為第一家接受以加密貨幣購車的車廠。

蘋果有機會成為加密貨幣交易機制主導者

另外，在Tesla表示將開放以比特幣進行交易後，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets)分析師認為蘋果若導入加密貨幣交易制度，預期將能順利推動更大的加密貨幣交易市場產生，同時也能讓蘋果快速取得更高市場佔比。

目前蘋果對於加密貨幣應用仍採取謹慎態度，過去甚至在App Store禁止提供包含加密貨幣錢包與挖礦工具，雖然後續放寬同意提供使用加密貨幣錢包，但仍禁止使用者透過iPhone等諸至挖掘加密貨幣，同時也不允許使用者透過Apple Card信用卡購買加密貨幣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 Tesla

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