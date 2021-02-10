「Tech is Back」 IFA 2021將在9/3-7期間以實體展會形式舉辦

去年因為疫情影響，使得IFA 2020變成以有進場人數限制形式的實體展會活動，搭配線上內容形式呈現。而在稍早對外公布消息中，IFA執行總監Jens Heithecker表示今年度的IFA 2021將會回歸實體展會形式舉辦，並且以「Tech is Back」作為主題。

依照IFA主辦單位公布數據，2019年以實體展會形式舉辦時，總計吸引23萬8700人，並且吸引1930家廠商參展，以及總計5360家媒體報導，參與展會活動人潮分別來自全球130個國家地區。而在2020年改以進場人數限制形式舉辦的實體活動，搭配線上展會內容呈現時，總參與人數減少為14萬5900人，參展廠商數量也降低為1570家，但吸引超過10750家媒體報導。

因此IFA主辦單位認為透過實體展會活動依然能吸引更多人潮關注，同時也能藉此推動經濟發展，因此今年決定維持以實體展會形式舉辦IFA 2021，並且強調希望能在後疫情時代創造經濟復甦動能。

不過，目前IFA主辦單位並未說明是否依然會搭配線上內容強化展會傳播效益。

雖然目前新型冠狀病毒疫情嚴峻程度已經比年初開始呈現趨緩，不僅全球每日新增病例人數均開始下滑，就連目前疫情影響最為險峻的美國也在每日新增病例人數呈現下滑，而德國境內每日新增病例人數同樣出現減少情況，但不少業者依然維持謹慎態度，例如今年度的CES 2021便採用全線上形式舉辦，而NVIDIA稍早也確定今年度的GTC 2021將會透過線上形式舉辦。

目前除了IFA 2021將以實體展會形式舉辦，今年度提早至2月23日至25日間舉辦的上海MWC 2021已經確定會在中國上海市上海新國際博覽中心展開，去年因為疫情影響最終取消舉辦的MWC，更確定會在今年6月28日至7月1日間於西班牙巴塞隆納舉辦，而在台灣相對較少受到疫情影響情況下，今年度的Computex 2021也將在6月1日至5日間舉辦。

只是在目前疫情仍未完全改善情況下，如何確保展會活動順利舉辦，並且維持與會者健康安全，同時也必須考量在疫情影響下，可能衝擊實際參展人數、願意參展廠商數量等情況，都會影響展會活動實際效益的問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》