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日本超級電腦「富岳」 將於3月9日正式運用

中央社 / 東京9日綜合外電報導

日本文部科學省與理化學研究所等單位今天表示，由理化學研究所與富士通開發的新型超級電腦「富岳」，將於3月9日正式開始運用。

富岳去年4月起部分設備先行啟用，用於研究新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫對策，如模擬飛沫擴散程度、從既有藥物中尋找可用於治療新冠肺炎的藥物等。

富岳正式啟用後，將可提供更多領域的使用者使用。2021年度的研究課題已公開募集到81件，正在進行選定，也將推動年輕研究人員與產業界多加利用。

富岳去年6月獲得超級電腦運算速度排行榜TOP 500的冠軍，並在實用性運算、人工智慧（AI），以及大數據的解析能力等3個項目都獲得冠軍，成為世界上第一台4冠王超級電腦；並於去年11月再度蟬聯TOP 500的4冠王。

報導指出，富岳在先行研究期間與性能排行榜上展現高度實用性，期待將可活用在防災與強化產業競爭力等方面。

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