中國提出全新反壟斷指導方案 要求網路平台業者不得以規模經濟形式獨大

針對網路平台經濟形成壟斷情況，中國國家市場監管局 (SAMR)稍早提出全新反壟斷指導方案「平台經濟領域的反壟斷指南」，預期將使包含阿里巴巴、騰訊、京東、美團等藉由平台規模影響市場公平競爭的大型網路業者產生影響。

依照「平台經濟領域的反壟斷指南」主張內容指出，將要求反壟斷執法機構針對網路平台經濟規模狀況、自身特點與規律，持續強化競爭分析與法律論證方法，藉此強化反壟斷監管效果。

同時在執行反壟斷監管過程中，同時維持開放包容發展環境，並且降低市場進入門檻，在法律規範下確保市場公平競爭，避免企業資本無止盡擴張影響市場競爭。

「平台經濟領域的反壟斷指南」內容包含6章、24條，分別涵蓋濫用市場支配優勢、經營者集中、濫用行政權力排除限制競爭，以及相關附加內容，並且詳細界定壟斷情況認定方式，要求企業透過技術手段、平台規則、數據與演算法等方式限定交易條件，並且排除或限制市場競爭。

從去年中國監管機構對阿里巴巴集團出手，並且在螞蟻集團原定在香港、上海雙地掛牌上市前，約談包含馬雲在內阿里巴巴及螞蟻集團高層，隨後則讓螞蟻集團掛牌上市計畫被迫中止，同時包含阿里巴巴、京東在內業者旗下金融服務也受到網路存款新規影響。

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