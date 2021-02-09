NVIDIA確認今年度GTC 2021維持線上舉辦 同時延後至4月展開

NVIDIA確認今年度的GTC 2021將會在4月13日至16日之間舉辦，並且將維持以線上形式舉辦。

由於新型冠狀病毒疫情仍未有顯著改善情況，因此考量大型活動群聚產生影響，NVIDIA決定讓今年度的GTC 2021活動延後至4月舉辦，並且維持以線上活動形式報名參與。

而此次同樣針對線上大會主題演講直播、預錄課程、技術展示，以及研究內容分享與互動座談等內容都會提供免費報名參與。

不過，若要參與進一步的DLI深度學習機構實作坊的話，則要以249美元金額付費報名參加。至於付費報名參加後，若要取消退費的話，則必須在台灣時間3月27日下午4點以前提出，並且需支付25美元處理費用，同時在台灣時間4月3日下午4點之後就不再受理退款。

去年NVIDIA在線上形式舉辦的GTC 2020公布以7nm製程打造的Ampere顯示架構，預期今年在GTC 2021期間也會有新製程產品問世消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》