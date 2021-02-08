亞馬遜訂購超過700輛以壓縮天然氣為動力的卡車 降低貨運產生排碳量

路透新聞報導指稱，亞馬遜已經訂購超過700輛以壓縮天然氣為動力的貨運卡車，藉此降低貨物運送過程產生碳排放量。

依照美國聯邦政府公布數據，美國境內絕大部分貨物都是透過中型以上貨運卡車運輸，雖然在美國境內道路行駛車輛數量中僅佔不到5%比例，但這些貨運卡車在運貨過程中產生排碳量，卻在所有運輸行業產生排碳總量佔達20%以上。

而去年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得網購比例大幅增加，同時也讓貨運卡車出勤次數增加，因此雖然外出人數驟減，使得不少公車運輸班次減少，但整體排碳量卻未因此降低。

為了降低公司營運產生排碳量，亞馬遜從先前就已經設法構思減少排碳量的方式，其中包含搭配小型無人機就近投遞小型包裹，藉此取代傳統必須透過貨運卡車遞送模式，或是導入電動卡車減少傳統燃油車造成排碳量增加問題。

此次訂購總機超過700輛6級與8級噸位，並且以壓縮天然氣為動力的貨運卡車，最主要便是因應去年線上通路銷售金額成長38%，連帶也讓貨品運輸需求大幅增加，進而造成排碳量大幅增加，因此期望藉由排碳量約可降低27%的車輛設計，設法降低公司營運時所產生總排碳量。

目前亞馬遜計畫在2040年以前實現碳中和目標，但隨著疫情推動網購與網路服務使用需求大幅增加，亞馬遜顯然也在降低排碳量面臨不少挑戰。

除了亞馬遜，包含UPS、DHL在內貨運服務公司也同樣面臨相同挑戰，至於包含微軟、蘋果、Google、Facebook等大型科技業者也先後宣布將在未來幾年內實現零排碳目標。

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