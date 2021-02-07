報導指稱川普集團 原本計畫收購Parler高達40%股權

相關消息指稱，在川普仍擔任美國總統期間，旗下川普集團曾與Parler進行協議，計畫以買下Parler總計40%股權方式，讓Parler成為川普於網路發言首選服務平台。

依照BuzzFeed News網站報導指稱，在川普集團與Parler協議內容中，提及川普日後所有在網路服務平台發表言論，包含發文、影片或直播內容都必須先在Parler服務平台發表，並且至少需要在Parler服務平台上線4小時後才能在其他網路服務平台發表。

同時，川普在其他網路服務平台發文，或是向支持者回覆內容時，必須附上可引導致Parler服務的網路連結，另外也必須允許Parler透過川普的電子郵件聯絡人推廣Parler服務平台，並且希望透過川普相關人脈挖掘潛在投資者，或是廣告合作機會。

此項報導隨後被Parler營運長Jeffrey Wernick回應指稱內容不實，但並未說明具體細節，僅透露公司已經與川普集團簽署保密協議，證實確實曾與川普集團進行討論，同時指出川普本人並未參與相關討論環節。

從消息內容顯示，川普集團與Parler最早是從去年夏天開始洽談，並且由川普競選團隊經理Brad ParScale提出收購Parler股權想法，並且協同競選團隊律師Alex Cannon與Parler執行長John Matze，以及Parler營運長Jeffrey Wernick與股東Dan Bongino進行討論。

不過，白宮律師團隊後續責任為此項交易將引發問題，因此最後雙方並未繼續就股權收購等事宜進行討論。

但在去年美國總統大選結束後，川普團隊再次與Parler恢復合作討論，卻因為川普支持者佔領美國國會大廈，使得此項交易終止。而Parler後續也因為被認定成為川普支持者主要互動服務平台，因此遭蘋果及Google從軟體市集服務下架，甚至Parler原本使用的AWS雲端託管服務也被亞馬遜終止，Parler也因此被更多原本合作夥伴片面中止往來。

Parler原本是由John Matze、Jared Thomson於2018年創立，原本致力發展成為言論更開放的線上社群服務平台，藉此與Facebook、Twitter等平台競爭。

但由於服務背後取得支持美國右翼政治的對沖基金巨頭Robert Mercer提供資金，更讓Parler成為許多極右派人士發言平台，加上Parler也未對服務平台上的極端言論進行控管，導致蘋果與Google認為Parler服務平台本身就有煽動暴力行為的情況，因此決定將Parler從軟體市集服務下架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》