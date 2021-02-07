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Google也計畫調整Android隱私政策 但可能不像蘋果那樣嚴格

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在日前表態，將依照蘋果新使用政策調整其iOS平台App，而彭博新聞更進一步指稱，Google也計畫在Android平台導入類似的隱私使用方式調整，但可能不會像蘋果要求般嚴格。

由於相比蘋果的獲利模式，Google仍有多數營收源自廣告內容，因此以Google的立場自然不太可能讓自身廣告業務因此受限。不過，在市場輿論壓力情況下，似乎也逼迫Google必須因應蘋果隱私政策調整進行表態。

在日前證實將在旗下iOS平台App也會依循蘋果新隱私政策調整後，Google目前也開始構思在Android平台上的隱私使用政策如何調整，藉此符合市場預期，同時也能確保廣告營收不受影響。

依照彭博新聞取得消息，Google預計針對Android平台所作調整，可能不會像蘋果那樣嚴格，其中有可能藉由調整Cookies使用方式，藉此符合確保用戶隱私安全，同時也能讓廣告業務能順利運作，藉此確保廣告營收維持正常。

在最終採取方案中，Google可能會藉由類似Privacy Sandbox的作法，讓廣告商所投放廣告能貼近對特定內容感興趣的對象，但並非直接從這些對象取得隱私資訊，藉此避開數據存取爭議問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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