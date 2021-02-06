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亞馬遜新任執行長：不會放棄自製遊戲內容 依然看重遊戲發展

聯合新聞網 / 楊又肇

將從Jeff Bezos手上接下執行長職務的Andy Jassy，顯然計畫將更多投資放在遊戲業務發展，並且確認去年宣布裁員重組的亞馬遜遊戲工作室將會持續打造自製遊戲內容。

相較Google因為成本開銷過高，決定終止自製遊戲工作，並且將解散自有遊戲工作團隊，未來僅聚焦Stadia平台技術與服務營運，Andy Jassy在內部信件表示，相信未來將可在亞馬遜遊戲工作室業務發展獲得成功，只是需要花費更多時間。

依照彭博新聞報導指稱，亞馬遜先前已經斥資數十億美元金額打造自製遊戲內容，但由於一開始負責帶領工作室團隊的Mike Frazzini並不具備任何遊戲製作經驗，因此在任內並未順利帶動亞馬遜遊戲工作室打造廣受歡迎的遊戲作品。

不過，亞馬遜在2018年8月從Take-Two Interactive挖角2K Games共同創辦人Christoph Hartman，或許將能協助亞馬遜工作室打造更值得遊玩的遊戲作品。

目前除了持續維持自製遊戲內容創作，目前亞馬遜也藉由自有雲端串流遊戲服務Luna與更多遊戲業者合作，並且在遊戲市場與Google、微軟等業者競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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