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波多野結衣「開房」就暴動！Clubhouse竄紅 專家道出隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
近期爆紅的「Clubhouse」語音社群App，聊天室內容相當豐富多元，從好友私聊到千人群聊都有。記者黃筱晴／攝影
近期爆紅的「Clubhouse」語音社群App，聊天室內容相當豐富多元，從好友私聊到千人群聊都有。記者黃筱晴／攝影

蘋果app軟體「Clubhouse」最近竄紅，許多蘋果手機的使用者都爭相請求親朋好友贈送邀請碼，為的就是能進到小房間裡，和其他網友進行交流。光是之前知名AV女優波多野結衣在日前「開房間」，都引來五千網友湧入的盛況。日本最近就有心理專家出面，分析Clubhouse為何會爆紅，以及使用上又有哪些隱憂。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，有「聲音版twitter」之稱app軟體Clubhouse自上週開始使用者突然暴增，儼然成為流行。明星大學心理學準教授藤井靖便分析爆紅的原因，指出在新冠肺炎疫情之下，多數人缺乏能夠與他人輕鬆閒聊的空間，因此造成需求。

因為Clubhouse不保留資料的特性，使用者可以在軟體上暢所欲言，增加了親近感。而只有聲音之下，所以隨開隨用，不需要特別注意穿著等什麼的，符合現在人的休閒習慣，要中途退出之類的也很容易。無論在什麼時候，都可以上去找找看有哪些小房間正開著，加入大家的話題中。

不過藤井也指出，在Clubhouse小房間中聊天時，大多數人要找到發表自己意見的時機並不是那麼容易，而且要觀察在場氣氛也相當累人。目前也已出現覺得疲憊而生厭的網友，或覺得要追特定房，現實時間就會被綁住，長久以來很難持續下去。

報導指出，未來勢必會其他類似Clubhouse主打語音交流的軟體，而Clubhouse是否能夠維持住人氣，關鍵在能不能製造使用者對品牌的黏著度。且Clubhouse走紅之後，未來會不會出現像youtube一樣的插入廣告，或者出現需要付費才能進入的房間機制等等，都是未來值得觀察的地方。

波多野結衣啟用當紅社群軟體Clubhouse。圖／摘自IG
波多野結衣啟用當紅社群軟體Clubhouse。圖／摘自IG

Clubhouse 蘋果 iOS

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