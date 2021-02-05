Spotify藉Podcast內容使力 促使用戶人數、廣告營收均增長

Spotify稍早公布2020財年第四季，以及全年財報結果，其中顯示過去投資Podcast內容成果相比去年同期成長一倍，同時創下每四名用戶就有一名聆聽Podcast內容的紀錄，更讓Spotify透過廣告內容營收大幅增長。

此外，Spotify也確認目前每月活躍用戶人數增加至3.45億人，相比去年同期增長27%，其中付費用戶佔1.55億人，主要用戶族群依然是以廣告內容支撐使用版本居多。

而在今年第四季的每月活躍用戶人數更增加2500萬名，主要來自印度、美國與西歐國家地區，至於促成用戶人數成長因素自然也與去年疫情影響有關，付費訂閱用戶人數則增加1000萬人。

至於第四季營收達21.68億歐元，全年營收則為78.80億歐元，其中在第四季營收達17%年成長比例，而全年營收則實現24%年成長表現，其中付費訂閱營收比例達18.87億歐元，相比去年同期成長15%，而藉由廣告支撐營收部分則達29%年成長表現。

不過，若以平均從每名用戶獲得營收則僅有4.26歐元，在今年第四季呈現8%下滑，以全年計算的話則呈現3%下滑，主因在於藉由免費廣告支撐使用內容的用戶人數依然偏高，同時Spotify為了刺激更多用戶成長而在印度等地區推行訂閱費用相對較低版本。

同時也因為投資Podcast內容，例如斥資邀請知名主持人Joe Rogan、前美國總統夫人Michelle Obama，以及英國公爵與公爵夫人哈利及梅根，目前已經累積超過200萬個Podcast內容，加上部分包含收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone等支出成本負擔，使得Spotify目前手上可挪用現金僅有7400萬歐元，相比前一季明顯減少。

但因為重金投資Podcast內容，使得Spotify服務中使用Podcast內容人數比例大增，幾乎每四名Spotify用戶就曾聆聽Podcast內容。

對於下一季，以及針對2021財年全年營收，Spotify分別估計可達19.9億至21.9億歐元，以及90.1億至94.1億歐元規模。

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