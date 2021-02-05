LINE BANK成為台灣第二家獲准經營的純網銀 預計上半年正式提供服務

繼樂天國際銀行之後，LINE BANK今日 (2/4)也宣布正式取得金管會核發純網銀營業執照，成為台灣第二家獲准營運的純網銀業者，並且預計會在今年上半年正式提供服務。

依照LINE BANK說明，在正式取得金管會核發純網銀營業執照後，最快會在今年上半年正式營運，初期將會提供線上開戶、存款、轉帳、簽帳金融卡，以及個人信貸等服務。

而LINE BANK總經理黃以孟表示將會為正式營運作好準備，並且提供創新便利的純網銀服務體驗。

在先前說明中，LINE BANK也透露未來也會規劃發行LINE BANK信用卡，至於包含保險、投資相關業務則不會包含在第一階段上線提供項目，但不排除串接更多第三方服務，或是本身扶植新創項目，同時也會針對跨境交易業務進行研擬，只是初期預期暫時不會提供此項服務。

至於目前在日本地區推行用於建立個人信評的LINE Score機制，同樣也不會在第一階段上線，而屆時在台採用版本將與日本推行版本不同，目前同樣處於內部研擬階段，但強調會採用與傳統銀行信評機制不同設計，並且並不會用於取代傳統鑑定個人信評方式。

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