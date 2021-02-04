報導指蘋果將以4兆韓元投資Kia造車 傳於2月17日簽署投資合作

韓國東亞日報報導指稱，蘋果將以4兆韓元 (約36億美元)金額向現代旗下Kia品牌投資，而此項投資將會在2月17日簽署投資合作協議，預期會在2024年推出蘋果車輛產品。

相較天風證券分析師郭明錤認為蘋果車輛產品最快會在2025年問世，東亞日報取得消息則指出此項產品會在更早時間推出，但也有可能是由蘋果對外公布，以及正式進入市場銷售時間差異。

在先前說法中，蘋果車輛產品將會採用現代針對電動車產品打造的模組化E-GMP底盤設計，預計對應600馬力輸出動力，行駛距離則可達300英里 (約482.8公里)，並且將定位高階電動車產品定位，因此建議售價可能會高於目前市售電動車。

除了與現代合作，並且由現代旗下Kia品牌代工組裝，蘋果接下來也預期會與通用汽車、PSA集團合作，藉此讓更多車輛品牌也能與蘋果合作造車，藉此讓蘋果車輛產品可以變得更加親民化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》