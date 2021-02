微軟宣布Ignite 2021活動提前至3月舉辦 將以全線上形式舉辦

除了即將在美國東岸時間2月4日上午9點 (台灣時間2月4日晚間9點)舉辦一場以Microsoft 365為主題的線上活動,微軟稍早也確認今年度的Ignite 2021活動將於美國當地時間3月2日至4日期間展開。

由於受到新型冠狀病毒疫情影響,微軟先前已經確定至少要在今年7月以後才會考慮舉辦實體展會活動,在此之前舉辦的活動都會以線上形式呈現。

因此除了確認往年都會選在下半年展開的Ignite活動將提早至今年3月舉辦,預期微軟每年都會在上半年舉辦的年度開發者大會Build也會以線上形式呈現。

而此次以線上形式舉辦的Ignite 2021活動,依然會聚焦企業數位轉型、雲端應用等主題,同時也將以全程免費形式提供所有人參與,但依然需要事先完成線上註冊。

如同微軟,目前包含Google、Facebook等業者也準備以線上形式舉辦年度開發者活動,以便在目前疫情仍未有明顯改善情況下確保健康安全。

