聽新聞
test
0:00 / 0:00
Uber以11億美元收購酒類商品外送服務Drizly 擴展Uber EATS服務範圍
Uber稍早宣布收購於2012年創立的酒類商品外送服務業者Drizly，預計以總值達11億美元的股票與現金進行收購。
目前Drizly服務遍及全美超過1400座城市，日後由Uber收購後，將會與Uber EATS服務整合，但Drizly服務依然會維持以獨立App形式運作，藉此維持Drizly服務特有用戶族群使用需求。
依照Uber說明，此筆收購預計在今年上半年內完成，並且以90%以上等值股票交換，其餘則以現金交易方式完成收購。
在此之前，Uber已經以26.5億美元價格收購全美第四大餐飲外送服務Postmates，並且與Uber EATS服務合併，藉此與全美最大餐飲外送服務DoorDash抗衡。
此次宣布收購Drizly，預期將可藉由Drizly原本觸及市場擴展Uber EATS餐飲外送服務範圍，同時也能讓Uber EATS服務添加更多餐飲外送選項。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言