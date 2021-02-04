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Uber以11億美元收購酒類商品外送服務Drizly 擴展Uber EATS服務範圍

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber稍早宣布收購於2012年創立的酒類商品外送服務業者Drizly，預計以總值達11億美元的股票與現金進行收購。

目前Drizly服務遍及全美超過1400座城市，日後由Uber收購後，將會與Uber EATS服務整合，但Drizly服務依然會維持以獨立App形式運作，藉此維持Drizly服務特有用戶族群使用需求。

依照Uber說明，此筆收購預計在今年上半年內完成，並且以90%以上等值股票交換，其餘則以現金交易方式完成收購。

在此之前，Uber已經以26.5億美元價格收購全美第四大餐飲外送服務Postmates，並且與Uber EATS服務合併，藉此與全美最大餐飲外送服務DoorDash抗衡。

此次宣布收購Drizly，預期將可藉由Drizly原本觸及市場擴展Uber EATS餐飲外送服務範圍，同時也能讓Uber EATS服務添加更多餐飲外送選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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