福特與Google達成合作協議 藉由Android、Cloud與AI打造數位車輛

福特宣布與Google達成包含人工智慧、雲端應用，以及包含數據分析與行動平台應用的數位轉型合作協議。

在相關協議中，除了確認福特將以Google Cloud作為雲端服務平台，同時未來福特打造車款也會整合Android平台服務，讓車主能原生使用Google Assistant、Google Maps等服務。

此項合作協議將長達6年，同時雙方團隊將合組名為Team Upshift的專案小組進行合作，並且透過Google Cloud雲端服務平台資源加速旗下業務發展。

在相關說明中，福特確認自2023年起推出的福特品牌車款，以及林肯品牌高階車款都會原生搭載Android Automotive作業系統，並且讓車主能直接使用各類Google服務，或是透過Google Assistant以聲控方式使用車輛功能。

而在內部員工訓練部分則會導入Google人工智慧視覺化輔助技術，讓員工能透過車輛連動數據等內容，讓車輛維修、保養能有更準確依據，同時也能透過數據提供合適車輛售後服務，同時也能進一步藉由數據了解各個車款實際使用狀況，並且做出合適改善。

在此之前，Google也已經與雷諾達成協議，並且以Google Cloud雲端服務平台作為雷諾車款連接平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》