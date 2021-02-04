聽新聞
test
0:00 / 0:00
福特與Google達成合作協議 藉由Android、Cloud與AI打造數位車輛
福特宣布與Google達成包含人工智慧、雲端應用，以及包含數據分析與行動平台應用的數位轉型合作協議。
在相關協議中，除了確認福特將以Google Cloud作為雲端服務平台，同時未來福特打造車款也會整合Android平台服務，讓車主能原生使用Google Assistant、Google Maps等服務。
此項合作協議將長達6年，同時雙方團隊將合組名為Team Upshift的專案小組進行合作，並且透過Google Cloud雲端服務平台資源加速旗下業務發展。
在相關說明中，福特確認自2023年起推出的福特品牌車款，以及林肯品牌高階車款都會原生搭載Android Automotive作業系統，並且讓車主能直接使用各類Google服務，或是透過Google Assistant以聲控方式使用車輛功能。
而在內部員工訓練部分則會導入Google人工智慧視覺化輔助技術，讓員工能透過車輛連動數據等內容，讓車輛維修、保養能有更準確依據，同時也能透過數據提供合適車輛售後服務，同時也能進一步藉由數據了解各個車款實際使用狀況，並且做出合適改善。
在此之前，Google也已經與雷諾達成協議，並且以Google Cloud雲端服務平台作為雷諾車款連接平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言