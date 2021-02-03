亞馬遜宣布創辦人Jeff Bezos將卸任 AWS執行長成為接班人

亞馬遜在公布2020財年第四季財報結果時，同時也宣布現任執行長Jeff Bezos將在2021年第三季卸任，將轉由雲端業務AWS執行長Andy Jassy接手成為新任執行長。不過，Jeff Bezos強調並未準備退休，未來將會繼續在亞馬遜董事會擔任執行董事長。

同時，亞馬遜在2020財年第四季總計累積達1256億美元營收，創下亞馬遜有史以來營收最高季度，同時目前市值也從去年1月的1兆美元增加至1.6兆美元規模。

亞馬遜由Jeff Bezos於1994年創立，目前更成為全球最大規模線上銷售通路，同時也藉由AWS業務佈局雲端服務市場，並且以Alexa數位助理服務發展各類物聯網應用，而旗下Kindle業務更創接龐大電子書市場需求。

除此之外，亞馬遜在2013年收購華盛頓郵報，藉此進軍媒體事業，同時也在2000年時創立私人太空司藍色起源 (Blue Origin)，目標推動安全性更高且成本更低的太空旅行。

Jeff Bezos預計在今年第三季卸下執行長職位後，將把更多重心放在藍色起源、華盛頓郵報等事業經營，另外也會推動旗下慈善基金機構Day One Fund、Bezos Earth Fund持續運作，同時也會以執行董事長身分持續參與亞馬遜重要發展計畫。

自2019年登上全球富豪榜榜首後，目前Jeff Bezos依然是全球首富，同時在去年9月時的數據顯示，Jeff Bezos現有淨資產至少高達2123億美元。至於在2019年與Jeff Bezos協議離婚的前妻Mackenzie Bezos，由於取得亞馬遜4%股權，因此在2019年以361億美元淨資產成為全美400富豪排行第15位。

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