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不只與現代合作 郭明錤：蘋果車輛產品也將與通用、PSA合作

聯合新聞網 / 楊又肇

在現代傳出將蘋果合作車輛產品後，過去曾多次預測蘋果車輛產品的天風證券分析師郭明錤，在新分析報告內容中認為，蘋果除了與現代合作之餘，預期也會與通用汽車 (GM)，以及擁有標誌、雪鐵龍、DS Automobiles及OPEL等汽車品牌，並且在近期獲准與飛雅特克萊斯勒集團合併的PSA合作。

同時，郭明錤更預測接下來準備推出的蘋果車輛將會先定位在相當高階的車款形式，整體售價預期會高於一般市售電動車，但在更多車廠與蘋果合作之後，將有利於降低相關成本，並且讓車輛售價降低。

而郭明錤認為蘋果第一款車輛產品最快會在2025年問世，主要考量一款iPhone機種從產品規劃到量產所需時間約為18個月至24個月，而車輛產品開發時間與規格驗證所需時間相對更長，同時使用零組件更是智慧型手機的40-50倍之譜，因此需要開發生產時間也會更長。

投入車輛產品研發，預期蘋果將能進一步串接更多軟硬體設計資源整合，同時也會涉及更多半導體、電池相關技術應用，另外也包含車輛外觀、操作介面與使用體驗，預期將能推動更龐大的蘋果產品生態鏈，並且串接更多市場發展機會。

至於針對蘋果與現代合作部分，郭明錤認為將由現代提供針對電動車打造的模組化E-GMP底盤設計，同時由現代旗下車用零件供應商Hyundai Mobis提供必要零件設計與生產，並且透過現代旗下Kia品牌於美國境內代工生產。

若順利合作之下，預期蘋果也會接續與通用汽車、PSA等汽車集團合作，並且設法透過規模生產化讓車輛製造成本降低，進而可讓蘋果車輛售價更容易被一般消費者接受。

不過，郭明錤也重申暫時僅對蘋果車輛相關投資機會觀望即可，尤其在目前市場相關供應鏈上不完全情況下，貿然投入大筆投資金額可能會有無法預期風險存在，尤其目前市場對於鴻海投入電動車產業，並且有機會藉由iPhone等產品代工，進而取得蘋果車輛產品訂單的看法過於樂觀，郭明錤認為應小心觀望。

但郭明錤也認為蘋果車輛產品將會帶動自動駕駛相關軟硬體技術，以及半導體與電池相關技術發展，部分技術應用預期也會與蘋果目前在旗下產品供應鏈建立連結，因此也有可能帶動相關概念股成長，例如目前與iPhone產品相關的半導體與光學元件訂單有可能因此增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 品牌 郭明錤 蘋果

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