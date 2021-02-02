聯發科揭曉新款5G連網晶片M80 終於加入毫米波連接功能

稍早於美國地區揭曉的新款5G連網數據晶片，聯發科終於如先前透露說法，將毫米波連接設計加入此次推出的第二代5G連網數據晶片M80。

相比先前推出的M70僅支援6GHz以下頻段連接能力，此次推出的M80更加入毫米波連接功能，藉此對應更完整的5G連網使用需求，提供上傳最高可達3.67Gbps，下載最高可達7.67Gbos傳輸速率，藉此與Qualcomm推出的5G連網數據晶片抗衡。

同時，相較目前Qualcomm去年推出的第三代5G連網數據晶片，同樣支援毫米波連接的Snapdragon X60分別對應最高上傳可達3Gbps，下載最高可達7.5Gbps，以及三星稍早整合在Exynos 2100處理器，一樣也支援毫米波連接的5G連網晶片，支援最高上傳可達3.67Gbps，下載最高可達7.35Gbps速率表現，顯示聯發科在旗下5G連網數據晶片可達更高下載速度 (理論值)。

規格方面，G80同樣支援雙5G SIM卡使用，以及雙5G SA獨立連網與雙5G VoNR等功能，另外也支援FDD+TDD CA載波聚合，以及DSS動態頻譜共享，藉此讓電信業者能以更簡單方式佈署適用5G連網的基地台。

其他部分，則包含搭載BWP動態頻寬調整技術，藉此對應不同網路服務傳輸流量吞吐需求，同時除了搭載聯發科UltraSave省電技術，更可藉由C-DRX節能管理技術快速切換啟用或休眠狀態，在使用者不使用通訊功能時以休眠狀態減少耗電，並且在需要連接時候可快速恢復啟用，藉此維持持續連接特性。

聯發科預計在今年稍晚時候開始向合作夥伴提供測試樣品，預期會在今年底或明年開始應用在市售產品。

不過，聯發科並未特別提及M80採用生產製程，同時顯然會以獨立方式配置使用，不確定日後是否配合5nm等製程規格整合進處理器設計內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》