成本過高…Google Stadia取消自製遊戲、解散相關工作團隊

去年底才宣布將使旗下串流遊戲服務Stadia收錄遊戲數量增加至400款，其中也包含自製遊戲內容，Google稍早則宣布將終止自製遊戲工作，並且將解散自有遊戲工作團隊。此外，先前從EA挖角，並且曾在Ubisoft擔任重點遊戲製作的Jade Raymond也確定離開Google。

雖然解散自有遊戲工作團隊，同時位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯的辦公室將關閉，造成約150人工作受到影響情況，Google並未計畫結束Stadia相關業務，而是轉向與遊戲開發商、發行商有更深入合作。

而先前與Jade Raymond一同加入Stadia團隊，並且曾任Xbox歐洲副總裁等遊戲領域相關職務的Phil Harrison，依然會留任Stadia團隊擔任總經理職位。

Jade Raymond

依照Phil Harrison說明，由於自行投入遊戲開發必須花費高額成本，在相關考量之下，Google決定維持與外部業者維持深入合作，本身不再投入遊戲製作，僅以提供平台技術與服務營運為主。

Google強調藉由分散式伺服器節點與人工智慧協助分散流量壓力等作法，將使Stadia對應更流暢的串流遊戲體驗，甚至可以對應需要操作反應速度更快的格鬥遊戲，或是對應4K 120fps以上畫質表現。

不過，由於Stadia服務需要玩家按月支付平台運作費用之餘，同時更要求玩家必須個別購買遊戲內容才能使用，並且未開放玩家綁定諸如Steam服務平台帳號，藉此取得原本就擁有的遊戲內容，加上目前更要求玩家必須支付包含一組Stadia控制手把在內的130美元套裝方案費用才能正式啟用服務，更讓不少玩家覺得麻煩，因此實際使用人數並未如預期的多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》