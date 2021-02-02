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微軟新職缺：為Windows 10加入更多新介面 及使用體驗設計

聯合新聞網 / 楊又肇

新職缺內容顯示，微軟目前正著手針對Windows 10加入新功能與使用體驗，預期將在之後的版本更新帶來全新使用感受。

微軟在去年釋出諸多介面更新之後，顯然接下來也計畫持續讓Windows 10作業系統介面更加美觀，尤其在接下來準備推動換上全新設計的Windows 10X之後，預期會有更多介面需要因應不同使用模式重新調整。

在微軟稍早新增職缺內容顯示，將會在Windows部門成立全新小組團隊，藉此改善既有Windows 10 App內容使用介面，除了將以Fluent Design導入全新設計風格，預期在使用體驗設計也會重新規劃，讓使用者能更方便操作Windows 10作業系統。

同時，在相關職缺描述裡也提到未來設計團隊與Windows 10作業系統團隊、Surface硬體團隊將會進行縝密合作，意味接下來在Surface系列機種將會有更完整的軟硬體設計整合。

若以微軟接下來的作業系統更新時間來看，預期在今年秋季將會針對Windows 10作業系統進行重點更新，同時今年春季則預期會公布Windows 10X釋出時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 微軟

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