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WeWork傳透過與空殼公司合併方式 再度挑戰掛牌上市
華爾街日報報導指稱，共享辦公空間服務WeWork有可能藉由與空殼公司合併方式掛牌上市。
過去WeWork曾計畫掛牌上市，但最後因為未能順利取得Softbank投資，最終取消原定在美國上市計畫，甚至讓原本高達470億美元市值大幅下滑。
不過，在經歷去年2月迎接新任執行長Sandeep Mathrani，並且再次籌集資金維持運作之後，WeWork預期可在今年第四季內恢復盈利，並且計畫重新規劃掛牌上市事宜。
依照Sandeep Mathrani近期對外說明，WeWork目前手上仍有約30億美元可挪動資金，至少可讓公司維持營運至2022年，因此若接下來藉由掛牌上市募集更多投資資金，預期將能讓WeWork有更充足資源繼續發展。
目前WeWork發展模式依然是以提供共享辦公室空間為主，提供新創團隊彈性租用辦公空間，或是讓大型企業能更方便佈署在地營運團隊，甚至也提供辦公空間規劃裝潢服務，讓企業能依照需求打造合適辦公環境。
過去在前任執行長Adam Neumann帶領下，WeWork總計籌集數十億美元資金，並且將營運據點擴展到全球數百個城市，同時在先前融資更使公司估計市值成長至470億美元。
而此次傳出將透過與隸屬Bow Capital Management旗下空殼公司洽談合併事宜，估計將可讓WeWork市值增加至100億美元，但仍比2019年初的470億美元市值有不少差距。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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