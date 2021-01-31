快訊

反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

中科院蒼穹雷達車極限性能 竟要在合歡山頂才能發揮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WeWork傳透過與空殼公司合併方式 再度挑戰掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報報導指稱，共享辦公空間服務WeWork有可能藉由與空殼公司合併方式掛牌上市。

過去WeWork曾計畫掛牌上市，但最後因為未能順利取得Softbank投資，最終取消原定在美國上市計畫，甚至讓原本高達470億美元市值大幅下滑。

不過，在經歷去年2月迎接新任執行長Sandeep Mathrani，並且再次籌集資金維持運作之後，WeWork預期可在今年第四季內恢復盈利，並且計畫重新規劃掛牌上市事宜。

依照Sandeep Mathrani近期對外說明，WeWork目前手上仍有約30億美元可挪動資金，至少可讓公司維持營運至2022年，因此若接下來藉由掛牌上市募集更多投資資金，預期將能讓WeWork有更充足資源繼續發展。

目前WeWork發展模式依然是以提供共享辦公室空間為主，提供新創團隊彈性租用辦公空間，或是讓大型企業能更方便佈署在地營運團隊，甚至也提供辦公空間規劃裝潢服務，讓企業能依照需求打造合適辦公環境。

過去在前任執行長Adam Neumann帶領下，WeWork總計籌集數十億美元資金，並且將營運據點擴展到全球數百個城市，同時在先前融資更使公司估計市值成長至470億美元。

而此次傳出將透過與隸屬Bow Capital Management旗下空殼公司洽談合併事宜，估計將可讓WeWork市值增加至100億美元，但仍比2019年初的470億美元市值有不少差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街

延伸閱讀

Faraday Future確定與空殼公司合併上市 FF 91終於有機會量產？

小米展示「遠距離」無線充電技術 這些原因卻讓它難以普及使用

App內廣告曝光收益將減少 Google表態跟進蘋果調整隱私政策

Faraday Future可能獲得中國珠海市政府高額投資

相關新聞

衝突再升溫！外媒爆Facebook正準備對Apple打反壟斷官司

Facebook 跟 Apple 之間的關係越來越緊張了，根據外媒 The Information 報導 Facebook 已經開始準備向法院提吿指控 Apple 涉嫌壟斷！

WeWork傳透過與空殼公司合併方式 再度挑戰掛牌上市

華爾街日報報導指稱，共享辦公空間服務WeWork有可能藉由與空殼公司合併方式掛牌上市。

Faraday Future確定與空殼公司合併上市 FF 91終於有機會量產？

Faraday Future稍早證實，將透過與空殼公司Property Solutions Acquisition「合併」方式，預計在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，並且計畫募集10億美元資金。

App內廣告曝光收益將減少 Google表態跟進蘋果調整隱私政策

就在蘋果準備在下一版iOS 14更新中正式啟用新版隱私使用規範，要求在App Store上架的App必須在第一次啟用時，告知使用者將會蒐集使用哪些隱私資訊，並且讓使用者決定是否允許App蒐集後，Google終於也有所表態，透露將會跟進相同作法。

消息指稱Facebook可能因隱私政策調整影響向蘋果提訴

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前批評蘋果在iOS 14所作隱私調整，實際上是為自己利益鋪路之後，The Information網站取得消息指出，Facebook計畫尋求外部法律顧問協助，準備向蘋果提訴。

十秒失掉世界冠軍！電競選手陳威霖如何重新摘金《爐石戰記》？

陳威霖，「閃電狼」旗下選手，遊戲代號tom60229，Tom是他的英文名，60229是他念建安國小六年級的學號。因實力堅強，在《爐石》圈中是世界級高手，玩家尊稱他「大哥」，也愛用英文名諧音調侃打氣，「燙（Tom）起來！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。