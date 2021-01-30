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App內廣告曝光收益將減少 Google表態跟進蘋果調整隱私政策
就在蘋果準備在下一版iOS 14更新中正式啟用新版隱私使用規範，要求在App Store上架的App必須在第一次啟用時，告知使用者將會蒐集使用哪些隱私資訊，並且讓使用者決定是否允許App蒐集後，Google終於也有所表態，透露將會跟進相同作法。
Google表示，本身同樣將用戶隱私放在第一順位，因此在針對iOS平台打造的App內容，將會依照蘋果新版隱私使用規範進行調整，並且符合蘋果提出的App追蹤透明度政策 (App Tracking Transparency)。
而在自身對於App使用隱私安全部分，Google也強調重視用戶隱私，並且確保這些資訊不會被隨意使用，同時在配合蘋果新版隱私使用規範調整時，同樣也會更新旗下App隱私政策條款，意味包含在Android平台的App內容隱私使用也會有相應調整。
不過，在這些隱私調整之後，對於多數廣告商最大影響在於可識別用戶輪廓的數據量會大幅減少，將會影響廣告投放精準度與整體曝光率，最直接影響就是對藉由廣告曝光產生營收的App開發商收益將會減少，另外也可能造成Facebook透過iOS或Android平台運作的廣告營收降低，因此近期也發生Facebook執行長Mark Zuckberg直接批評蘋果作法，甚至傳出準備提告消息。
至於這樣的調整，是否對蘋果、Google自身產生影響？實際上就蘋果整體營收來源顯示，透過廣告曝光產生營收比重，相比產品、服務銷售並不高，而Google方面主要廣告曝光營收來源也不見得是透過Android平台上的App內廣告曝光，因此這樣的調整未必對蘋果、Google造成影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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