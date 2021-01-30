Faraday Future確定與空殼公司合併上市 FF 91終於有機會量產？

Faraday Future稍早證實，將透過與空殼公司Property Solutions Acquisition「合併」方式，預計在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，並且計畫募集10億美元資金。

在Faraday Future執行長Carsten Breitfeld對外說明內容中，表示未來公司將會透過Riverside Management Group協助與空殼公司Property Solutions Acquisition「合併」，並且將在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。

同時，Faraday Future也將與中國前三大排名車廠，以及中國在地政府洽談投資，同時相關資料中也出現中國最大民營汽車生產企業吉利汽車，並且提及會與中國一座一線城市合作相關敘述，藉此投資在中國生產車輛事宜，因此也呼應先前傳聞說法。

而就Carsten Breitfeld花了一點時間再次介紹過去對外公布的FF 91車款之餘，同時也確認後續將會推出FF 81、FF 71等不同等級劃分車款。

目前包含Faraday Future與Property Solutions Acquisition董事會軍同意此項「合併」協議，預計會在今年第二季內完成，而之後的新公司名稱自然也不意外地將以Faraday Future Inc.為稱，同時包含Property Solutions Acquisition、Riverside Management Group高層都會加入Faraday Future Inc.董事會。

至於合併後的Faraday Future Inc.，預計會在未來一年內將FF 91帶進市場銷售，甚至也計畫在2023年推出商用運輸車款。依照說明，FF 91預計會在2022年第一季進行交車，而FF 81則預計在2023年進入量產，FF 71量產時間將定在2024年，同時Faraday Future更預測載2025年的年營收規模將達200億美元。

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