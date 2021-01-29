消息指稱Facebook可能因隱私政策調整影響向蘋果提訴

在Facebook執行長Mark Zuckberg日前批評蘋果在iOS 14所作隱私調整，實際上是為自己利益鋪路之後，The Information網站取得消息指出，Facebook計畫尋求外部法律顧問協助，準備向蘋果提訴。

依照消息來源表示，Facebook可能會以蘋果在智慧型手機市場發展優勢，進而強迫開發者遵守App Store規定情況為由，向蘋果提出控訴。

在先前說明財報結果時，Mark Zuckberg同時也針對蘋果在iOS推行隱私政策調整進行批評，認為這樣的作法將會嚴重影響網路廣告生態發展，甚至直言這樣的調整將影響數百萬個小型企業透過網路接觸客戶機會。

同時，Mark Zuckberg也批評蘋果作法的最終目的，其實是為了鞏固本身服務優勢，並且排除Facebook在內市場競爭對手。而在相關說明中，Mark Zuckberg也將蘋果的iMessage服務視為Facebook Messenger直接競爭產品。

不過，相關看法也認為Facebook最後有可能不會對蘋果提訴，主要在於內部員工擔心公司作法可能會被視為爭取自身利益，而非真的為了爭取中小企業權益。

蘋果原訂在iOS 14加入的隱私使用調整，由於讓使用者能自行決定是否開放第三方業者取用個人隱私，使得不少仰賴用戶資料進行精準廣告投放，或是向使用者精準行銷合適消費內容的服務都會受到影響，因此造成不少開發者對此反彈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》