衝突再升溫！外媒爆Facebook正準備對Apple打反壟斷官司

一切都是為了 iOS 14 App Tracking Transparency。

Facebook 跟 Apple 之間的關係越來越緊張了，根據外媒 The Information 報導 Facebook 已經開始準備向法院提吿指控 Apple 涉嫌壟斷！

這是因為 Apple 在 iOS 14、iPadOS 14 準備放入 App Tracking Transparency （ATT) 功能（預計在下一個 iOS 14 Beta 正式啟用），讓使用者可以自主選擇是否同意開發者或廣告商追蹤使用網路行為，當使用者拒絕同意被追蹤時，Apple 將不提供廣告辨識碼 (IDFA) ，而是將使用者的選擇回報給開發者。蘋果這項措施將改變開發商、行動廣告聯播網 (Audience Network) 對廣告成效的追蹤，當然，大大依賴廣告收入的 Facebook 正首當其衝。

除了 App Tracking Transparency 之外，Facebook 還將針對「iOS 不允許 iMessage 以外的傳訊 App 設定為預設」提告。

無獨有偶，蘋果執行長 Tim Cook 昨天甚至還公開說，這種使用資料投放針對性廣告的商業模式只會讓助長暴力、降低大眾疫苗信任感等現實後果越來越嚴重。「如果一家公司的商業模式是在透過數據誤導大眾，那這種公司根本不值得我們讚揚，反而應該唾棄。」 Tim Cook 本人說著，雖然他沒有公開指是誰，但很顯然地就是在講以 Facebook 為首的社群平台。

不過根據消息指出，儘管 Facebook 已做好了法律攻防的一切準備並要求賠償，但如果蘋果對 iOS 14、App Store 做出重大改變，還是存在最後不會告上法院的可能性。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》