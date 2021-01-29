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不受禁令影響！Google證實與小米合作Android 11作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然日前被美國國防部認定與中國軍方有關聯，因此被市場列入不建議投資對象。但隨著小米宣布小米11國際版將搭載Android 11作業系統，同時Android官方Twitter帳號也證實正與小米合作消息，顯示目前小米並未受到任何禁令影響。

Google表示說法，確定目前已經與小米合作基於Android 11作業系統的介面設計，預計將使小米11國際版也能順利使用Google服務內容，其中包含可使用Google Play Store服務、Google Photos、Google Docs與Google Duo服務功能。

由於小米日前被美國國防部認定與中國軍方有一定關聯，因此被不少市場看法列入不建議投資名單，一旦後續與華為、中芯國際等一樣被美國商務部列入技術禁止出口名單，可能將使其股市投資受影響。

不過，在小米日前對外澄清強調本身並未被列入美國技術禁止出口清單，加上此次確定依然可從Google方面獲得GMS服務使用授權，同時也由Google確認雙方進行合作，更顯示小米目前並未受到禁令影響。

實際上，以目前小米業務發展狀況，並不像華為在5G網路技術發展可能與美國利益關係產生衝突，因此受到美國禁令限制影響可能性相對較低。

另外，從榮耀自華為體系拆分獨立，隨即便與Qualcomm、聯發科等業者恢復供應合作關係，更顯示華為遭美國政府處以相關限制，實際上是與中美貿易競爭有更大關聯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中芯 Android 小米 Google

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