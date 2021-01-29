升級車輛自駕能力 Qualcomm提出能以軟硬體擴展的Snapdragon Ride平台

宣布推出以三星5nm EUV製程打造的第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台後，Qualcomm更進一步宣布推出可升級擴展的Snapdragon Ride汽車平台組合設計，預計在2022年投入商用佈署，而相關晶片也預計在2024年進入量產，目前已由全球汽車製造商，以及首波零組件供應商進行量產前準備。

可升級擴展的Snapdragon Ride汽車平台組合設計，將允許藉由全新晶片組搭配軟體堆疊方式，藉由安裝於擋風玻璃等位置，讓車輛可升級至Level 4等級的自動駕駛系統。

同時，可升級擴展的Snapdragon Ride汽車平台組合設計更符合ASIL-D (汽車安全完整性等級D級)系統規範，可讓符合Level 1與Level 2等級的自動駕駛系統擁有升級擴展彈性，最高可對應升級至Level 4等級。

其中更整合Qualcomm車輛對雲端服務軟性擴充，並且可持續藉由OTA方式升級，同時也能藉由可安裝於車輛擋風玻璃的彈性安裝，確保硬體升級選擇性。另一方面，透過採用三星5nm EUV製程設計，將可讓硬體升級元件變得更小，因此能更方便透過擋風玻璃位置進行快速升級。

目前Snapdragon Ride汽車平台組合設計可提供不同等級運算表現，其中包含低於5W功耗、可直接安裝於擋風玻璃上的鏡頭輔助設計，分別能對應10 TOPS，或是對應高達700 TOPS的運算效能表現，藉此對應更精準的車輛行駛輔助效果。

而包含Veoneer旗下軟體品牌Arriver、先進駕駛輔助系統及自動停車技術業者Valeo，以及車用鏡頭元件供應商Seeing Machines均開始與Qualcomm合作，藉此強化Snapdragon Ride汽車平台組合設計應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》