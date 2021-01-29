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Tesla更新Model S、Model X 預告今年交車量將明顯提升

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：台灣售價也公布，Model S雙馬達Long Range版本售價為新台幣299.9萬元，三馬達Plaid版本售價為新台幣419.99萬元，三馬達Plaid+版本售價為新台幣479.9萬元，而Model X 雙馬達Long Range版本為新台幣324.9.9萬元，三馬達Plaid版本則為新台幣419.9萬元。

公布2020財年第四季財報與2020財年全年財報結果時，Tesla也同時公布Model S、Model X改款設計消息，兩種車款都將原本直向使用的觸控螢幕改為橫向設計，同時也改用多數跑車採用U型蝶式方向盤設計。

此次改款車輛主要導入先前用於Model Y的新款動力總成與新型熱泵，藉此讓新車續航距離最長可達520英里 (約836.8公里)。

新款Model Y同樣提供雙馬達Long Range版本，以及三馬達設計的Plaid、Plaid+版本設計，其中Paid版本可在0-60英里 (約96.56 公里)加速僅需1.99秒內完成，行駛距離可達390英里 (約627.6公里)，Plaid+版本最長行駛距離則可達可達520英里 (約836.8公里)。

而新款Model X同樣提供雙馬達設計的Long Range版本，以及三馬達設計的Paid版本，但並未提供Plad+版本，其中Long Range版本最長行駛距離可達360英里 (約580公里)，Paid版本則僅在340英里 (約547公里)。

售價部分，新款Model S Long Range將以7萬2990美元起跳售價上市，Plaid+版本則為13萬2990美元價格銷售，而Model X Long Range版本售價為8萬3190美元，Plaid版本則是11萬3190美元，預計在今年3月開放美國市場預訂，台灣則尚未公布具體售價。

另外，Tesla在此次財報中說明2020財年全年營收達315億美元、相比前一年營收為246億美元，更是扭轉原本虧損情況，同時在去年第四季交車數量更達18萬570輛，創下單季最高交車輛表現。

同時，Tesla更表示未來幾年內將使車輛交車數量實現50%成長量，預計從今年開始的交車量就會有明顯增加。在此之前，Tesla執行長Elon Musk曾提出2021年可實現84輛至100萬輛的交車數量目標，而市場估計數量則是在79.6萬輛。

由於目前Tesl在上海生產工廠擴大產線，預期可在每年生產45萬輛Model 3及Model Y，另外也計畫在今年啟用位於美國德州奧斯汀，以及德國柏林附近的生產工廠，藉此提高旗下車輛生產數量，並且計畫在今年內開始提供電動卡車Cybertruck。

不過，Tesla終究未能在2020年實現50萬輛交車目標，去年僅累積49.95萬輛交車數量，但全年生產數量卻累積達50萬9737輛。至於先前透露計畫在2020年底提供自駕車搭乘服務的目標，最終也未能實現，但Tesla確實在自駕技術發展持續有所佈局，甚至近期更與三星合作以5nm EUV製程打造新款車載晶片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 電動車

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