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Faraday Future可能獲得中國珠海市政府高額投資

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Faraday Future可能藉由空殼公司Property Solutions Acquisition收購方式上市，市場再度傳出這間電動車新創公司再去年底與珠海市政府機構進行接洽，其中預期將向Faraday Future投資高達人民幣20億元資金，並且在珠海設立新電動車生產基地。

雖說目前中國境內積極推動電動車應用發展，但以珠海市政府的立場，藉由公家資金投資一家至今仍未有實際車輛產品進入市場銷售的電動車新創 (除了去年被放上網拍賣的兩台原型車)，似乎有點不合理。

不過，從Faraday Future在過去幾年都能順利取得新一輪融資，就連中國最大民營汽車生產企業吉利汽車也傳出準備向Faraday Future投資約3000萬至4000萬美元金額，或許是因為Faraday Future確實有值得投資技術與發展潛能。

只是在目前中國市場已經有越來越多新創進入電動車市場，甚至更多車廠也開始著手研發電動車技術，直到目前為止尚未推出任何一款上市車輛的Faraday Future能否繼續獲得更多市場投資青睞，顯然還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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