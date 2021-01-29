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消息指稱騰訊可能籌集資金收購Take-Two、EA在內遊戲業者

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，騰訊有可能籌集資金用於對外收購遊戲廠商，而潛在收購對象則包含Take-Two、EA、Zynga、網石遊戲，甚至Nexon在內知名遊戲廠商。

目前騰訊已經全資收購擁有《英雄聯盟》的Riot Games，同時更持有EPIC Games高達40%股權，同時針對Ubisoft、動視暴雪與前身為Bluehole的Krafton (魁匠團)等提供投資，同時在2018年成為全球大型規模遊戲業者之一。

而近期打造《Don't Starve》、《缺氧 (Oxygen Not Included)》及《欺詐之地 (Griftlands)》等遊戲的開發商Klei Entertainment，更證實由騰訊收購多數股權。

在近期傳出消息中，更指稱騰訊準備籌集可觀資金，預計繼續對外收購遊戲業者，其中包含市值達240億美元規模的Take Two，以及市值超過430億美元的EA，另外也包含Zynga、網石娛樂與Nexon。

雖然依照目前Take Two及EA發展規模來看，實際上似乎不需要仰賴騰訊資金也能持續運作，甚至也能持續藉由收購小型工作室擴展旗下遊戲陣容，但如果考量籌集更多資金，或是為了進軍遊戲含金量仍高的中國市場，或許未來也有可能接受騰訊投資，甚至轉由騰訊收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 騰訊

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