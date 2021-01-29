LG打造全新全新數位車輛鑰匙模組 可透過手機啟動汽車

在蘋果、三星均確定以UWB超寬頻連接技術與BMW等車廠合作，讓使用者能透過蘋果或三星手機直接當作車輛數位鑰匙之後，LG Innotek稍早也宣布打造全新數位車輛鑰匙模組，將讓更多使用者能透過手上的智慧型手機當作車輛鑰匙使用。

LG Innotek預計在2022年開始量產此款數位車輛鑰匙模組，並且積極與美國、日本、歐洲及韓國車廠洽談合作，同時也將提供更多車輛零件業者使用此款模組打造相關應用產品，藉此讓更多人可透過智慧型手機當作車輛鑰匙使用。

依照LG Innotek說明，此款數位車輛鑰匙模組將與智慧型手機之間進行加密無線傳輸連結，讓使用者能透過特定配對連結手機將車輛解鎖、上鎖，甚至啟動車輛引擎，同時包含行車資訊、燃油效率、胎壓等資訊也能在手機上同步顯示。

相較目前坊間同性質產品約可對應4.7公尺至5.2公尺之間的有效連接距離，LG Innotek打造的數位車輛鑰匙模組則對應4.9公尺至5公尺距離，並且支援更精準定位識別效果。而為了確保使用安全，啟動車輛引擎功能必須是手機在車內範圍情況下才能使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》