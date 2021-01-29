十秒失掉世界冠軍！電競選手陳威霖如何重新摘金《爐石戰記》？

陳威霖，「閃電狼」旗下選手，遊戲代號tom60229，Tom是他的英文名，60229是他念建安國小六年級的學號。因實力堅強，在《爐石》圈中是世界級高手，玩家尊稱他「大哥」，也愛用英文名諧音調侃打氣，「燙（Tom）起來！」

《爐石戰記》世界霸主 台灣第一人

2018年1月，26歲的陳威霖，在全球擁有破億玩家的卡牌遊戲《爐石戰記》中擊敗各國好手，遠赴荷蘭奪下《2017爐石戰記全球巡迴世界總決賽》的冠軍，獲約750萬元台幣高額獎金，他是台灣第一人！總統蔡英文在臉書道賀時，還引用陳威霖得獎感言，「不管從哪裡畢業，我覺得找自己喜歡做的事情很重要。」

說陳威霖是人生勝利組，一點都不為過！除了世界冠軍，他還是建中、台大經濟系畢業的高材生，連工作都自動送上門。「這件事很奇妙，像命中注定一樣！六月底當兵退伍，看到《爐石》世界盃七月預賽的消息，想說好，我要在正式開始找工作前，把這件有趣的事情做完，報名參加後，連贏兩場預賽，就被職業戰隊『閃電狼』找到了。」

世界霸主 從小混卡牌店

陳威霖的家住山上，離學校有些遠，上下課得靠父母接送。但父母不會在他放學時準時在校門口接他，而是會晚一、兩個小時，到卡片店接人。陳威霖從小接觸電腦遊戲，國一開始放學後會去卡牌店玩《遊戲王》、《魔法風雲會》等卡片遊戲。

陳威霖說，如果是其他線上遊戲，他肯定拿不到世界冠軍，但《爐石》不同，《爐石》結合電動與卡牌，算是難得集技術、運氣，需要動腦、想策略的遊戲，這剛好是他的興趣，也是強項！

世界舞台摔跤 下台痛哭懊悔

稱霸之前，也曾跌跤！2014年，陳威霖披上職業選手戰袍，以黑馬之姿登上世界舞台，初登場過關斬將，卻在十六強爭霸賽中「大大的跌落」。

比賽倒數10秒，他慌了，腦中一片空白，為了在場上多留一秒，他做出讓自己加速落敗的選擇，「那是打一百次天梯（遊戲積分排名系統簡稱）我也不會出的牌！」

下場那一刻，他痛哭，「明明做得到啊！」是懊悔、更是不甘心。陳威霖其實不怕輸，「玩《爐石》，輸絕對佔大多數，一年打一、二十次，比較強的選手，才可能得到一、兩次冠軍，玩這個遊戲的選手，應該都蠻能接受輸的。」他真正在意的是，當時的懦弱、害怕，讓他做出一個糟糕的選擇。

慘敗後再起 練習的苦 外人無法想像

當著全世界的面慘敗，陳威霖反省、檢討，也更加堅定重返世界舞台的決心。他不斷提醒自己，減少失誤次數，出牌也要越來越強，永遠都要做出自己認為最好的選擇！「雖然當下最好的選擇，不見得是最好的一手，但關鍵時刻的決定，是靠長期累積下來的發揮，那就是你的實力！」他如何重新摘金？有什麼策略？

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