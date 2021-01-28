Google 3月起以Google TV取代Android TV操作介面

去年推出搭載新款Google TV作業系統的Chromecast時，Google便透露未來將會逐漸以Google TV取代既有Android TV名稱。而在稍早消息中，則是傳出Google有可能從今年3月起，開始讓所有Android TV裝置換上Google TV作業系統，並且藉由新版操作介面使用電視功能。

實際上，Google TV就是以原本Android TV設計為基礎，並且加入可藉由使用者觀看習慣與訂閱內容，協助使用者更快找到個人偏好觀看節目的功能，藉此節省使用者搜尋查找時間。

另外，Google TV是以Android 10為基礎，與目前多數Android TV是以Android 9.0為基礎設計有些不同。而這樣的設計，更意味僅有可升級至Android 10的電視機種或機上盒裝置可換上Google TV操作介面，較早期推出的Android TV裝置或許將無法升級。

目前第一款搭載Google TV作業系統的裝置為去年推出新款Chromecast，而Sony日前也確認今年預計進入市場銷售的新款電視機種也會預設搭載Google TV作業系統，另外包含TCL、小米、Philips等電視品牌也預期會跟進推出搭載Google TV作業系統機種。

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