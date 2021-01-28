LG UltraPC系列筆電 換上AMD Ryzen 4000U系列處理器

相較主打輕薄且耐用的gram系列筆電，LG也在南韓及日本地區推出新款UltraPC系列，主打13.3吋螢幕機身僅有980公克重量，並且採用AMD Ryzen 4000U系列處理器，並且整合Radeon顯示卡。

雖然看似比LG主打的gram系列筆電更為輕盈，但新款UltraPC系列是因為採用13.3吋螢幕機身設計，因此相對輕盈10公克，如果以相同螢幕尺寸比較的話，顯然還是最小尺寸從14吋螢幕機身規格起跳的gram系列較輕，同時UltraPC系列機身厚度則控制在1.5公分。

而處理器部分，UltraPC系列全數換上AMD Ryzen 4000U系列處理器，最高搭載8核心設計的Ryzen 7 4700U處理器，並且搭配Radeon顯示卡對應4K顯示輸出效能。

記憶體採用DDR4 3200MHz 8GB容量設計，儲存容量則對應512GB NVMe SSD，並且搭載13.3吋IPS螢幕與支援DTS:X Ultra聲音輸出設計。

相較於gram系列，UltraPC系列顯然是為了配合AMD處理器設計而打造全新系列產品，並且作為主力搭載Intel處理器的gram系列筆電以外選擇。

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