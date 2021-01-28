攜手華碩與另一家不具名品牌 Intel終推以DG1形式打造的獨立顯示卡

繼去年將Xe顯示架構分別應用在代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，同時也針對筆電機種打造獨立顯示設計的Iris Xe Max，Intel稍早宣布以DG1設計形式推出桌機使用的獨立顯示卡，分別與華碩，以及另一家尚未具名的品牌合作。

以DG1形式設計的獨立顯示卡，總計採用80組EU與4GB顯示記憶體，無須額外連接供電即可透過PCIe連接埠安裝使用，主要定位用於辦公室運算加速需求，並非針對遊戲等高效能運算使用。

在設計上則採用單一插槽安裝模式，分別支援DVI、HDMI、DisplayPort顯示輸出，最高可對應三組4K解析度螢幕顯示連接，並且支援AV1編解碼、Adaptive Sync、DisplayHDR，以及人工智慧運算加速應用。

而率先採用DG1設計的顯示卡，分別由華碩與另一家不具名品牌打造，華碩設計版本採無風扇、僅以散熱片覆蓋形式呈現，而不具名品牌打造版本則加上雙風扇設計，因此也必須額外佔用一組PCIe插槽空間。

採用DG1設計的獨立顯示卡原訂在去年推出，但可能因為部分因素而延後，Intel接下來更準備推出以He HPG形式打造的顯示設計，並且由首席架構師Raja Koduri公布採2 Tile設計版本，其中包含總計1024組EU、8192組核心的16叢集配置，運作時脈則達1290MHz，並且對應21.1 TFLOPS運算效能。

另外，Intel預期還會推出4 Tlie版本設計，將會搭載2048組EU與總計達16384組核心，並且對應42 TFLOPS運算效能。

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